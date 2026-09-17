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Chelsea, Todd Boehly cede le sue quote a Clearlake: le news sul nuovo riassetto societario

Premier League

Il Chelsea cambia assetto societario. Un comunicato ufficiale sul sito del club sancisce l'aumento di capitale del fondo di investimento Clearlake Capital che ha raggiunto un accordo per acquisire tutte le quote dei comproprietari Todd Boehly e Mark Walter. passando dal 61,5% all'86,5% del club. Le parole di addio Boehly: "Sono fiducioso che il club abbia solide basi per continuare a raggiungere il successo sotto la guida di Clearlake."

Il Chelsea ha annunciato un cambio sostanziale all'interno della proprietà del club. Clearlake Capital ha acquisito ufficialmente le azioni di Todd Boehly e del co-proprietario Mark Walter, arrivando a possedere l'86,5% delle quote come si legge in un comunicato pubblicato sul sito del club londinese. Contestualmente all'accordo di cessione, che valuta il Chelsea 5 miliardi di sterline, Boehly si è anche ufficialmente dimesso dalla carica di presidente del club. Il suo successore non è stato ancora annunciato. Nel comunicato si legge che "Clearlake intende proseguire sulla strada strategica intrapresa dal Club e realizzare l'ambizione che il gruppo di proprietà ha definito insieme".

I possibili motivi dell'addio di Boehly

Todd Boehly era il volto del consorzio che ha acquistato il Chelsea nel 2022, mentre ora il co-fondatore di Clearlake Behdad Eghbali è diventato la figura più potente del club. Il Chelsea dal canto suo afferma che non ci saranno cambiamenti nella strategia del club. "È stato un onore ricoprire la carica di Presidente del Chelsea  - da dichiarato Boehly -. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a garantire un futuro brillante al club, tra cui la Premier League inglese, gli allenatori e i giocatori, la talentuosa dirigenza e lo staff del Chelsea e tutti i tifosi. Sono fiducioso che il Chelsea sia ben posizionato per continuare a ottenere successi sotto la guida di Clearlake". Come riporta il sito inglese di Sky Sports, in passato qualche frizione ha caratterizzato il rapporto fra gli azionisti del Chelsea: Come nel 2024, quando venne esonerato Pochettino contro il volere dello stesso Boehly; oppure nel marzo 2025 quando l'ex presidente paventò una possibile separazione fra i proprietari del club se non fossero riusciti a trovare un accordo sul futuro di Stamford Bridge. I dirigenti del Chelsea stanno valutando se lasciare Stamford Bridge o espandersi (Earl's Court è considerato una possibile nuova sede, sempre secondo skysports.com). "Abbiamo una grande opportunità di sviluppo per lo stadio che dobbiamo definire nel dettaglio. Su questo punto o saremo d'accordo, oppure decideremo di intraprendere strade diverse". Così parlava Boehly in un'intervista di qualche tempo fa a Bloomberg.

 

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