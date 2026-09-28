Biaggi: "Bulega ha tutto per fare bene anche in MotoGP. Titolo Superbike il giusto premio"

Da un campione del mondo all'altro: Max Biaggi è stato l'ultimo italiano a conquistare il titolo Superbike, nel 2010 e poi nel 2012. Oggi, nel giorno dopo il meritatissimo titolo conquistato da Bulega a Cremona, tanti complimenti e consigli al pilota emiliano per il 2027, quando approderà in MotoGP. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider