Biaggi: "Bulega ha tutto per fare bene anche in MotoGP. Titolo Superbike il giusto premio"
Da un campione del mondo all'altro: Max Biaggi è stato l'ultimo italiano a conquistare il titolo Superbike, nel 2010 e poi nel 2012. Oggi, nel giorno dopo il meritatissimo titolo conquistato da Bulega a Cremona, tanti complimenti e consigli al pilota emiliano per il 2027, quando approderà in MotoGP. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider