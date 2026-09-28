La Ferrari e il fantasma della carta bianca

Le voci su Vasseur, le dichiarazioni di Horner, il confronto con Todt, il motore 2026, le polemiche e un dato di fatto: in vent’anni la Ferrari ha visto gli altri scappare. Il punto però non è soltanto chi guida la squadra, ma quanto potere gli viene concesso: senza carta bianca, anche il miglior dirigente rischia di non poter costruire la vittoria