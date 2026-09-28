Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la rubrica

Radio Superbike: Cremona in cinque canzoni e il titolo di Bulega

Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Con Radio Superbike riassumiamo il round di Cremona attraverso la musica: Bulega fra le stelle con la vittoria del mondiale in Italia, Aruba e Ducati festeggiano l’esplosione di Lecuona e tengono un occhio su Surra, al primo podio. Sullo sfondo, il dominio di Alcoba in Supersport e il calendario 2027

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ