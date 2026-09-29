Commissione indipendente: il City è colpevole

Come ufficializzato dalla Premier League in un comunicato, il club di Manchester è stato riconosciuto colpevole per gravi violazioni finanziare, compiute nel corso di nove stagioni, da una commissione indipendente. Resta da determinare la sanzione. La replica del City, che annuncia appello: "Delusi e sorpresi, il club è innocente"

Secondo la commissione indipendente incaricata dalla Premier League , il Manchester City è colpevole di gravi violazioni finanziarie compiute nel corso di nove stagion i, tra il 2009 e il 2018. Accordi fittizi con gli sponsor, bilanci falsificati, violazioni dei limiti di spesa imposti da Premier e Uefa : queste sono alcune delle accuse mosse al club di Manchester, riscontrate dalla commissione indipendente tra le stagioni 2009/2010 e 2017/2018. Il club ha tempo fino a venerdì 2 ottobre per presentare ricorso e il City ha già annunciato che lo farà. Resta da determinare la sanzione per tutte queste violazioni.

City, il comunicato della Premier League

"La Commissione indipendente -si legge nel comunicato della Premier- ha riscontrato che tra le stagioni 2009/10 e 2017/18:

Il Manchester City ha stipulato contratti fittizi (che falsificavano il vero accordo tra le parti) con diversi partner commerciali , e si è avvalso di accordi fittizi anche con altri, per gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurne i costi.

(che falsificavano il vero accordo tra le parti) , e si è avvalso di accordi fittizi anche con altri, Il club ha presentato bilanci falsificati e ha nascosto la reale situazione finanziaria ai revisori dei conti e agli organi di controllo del calcio.

ai revisori dei conti e agli organi di controllo del calcio. Il Manchester City ha violato in modo significativo i limiti di spesa imposti sia dalla Premier League che dalla UEFA.

Durante l'indagine della Premier League, il Manchester City ha commesso molteplici violazioni dei suoi obblighi di cooperazione e di massima buona fede nei confronti della Lega (tre delle quattro presunte violazioni sono state confermate).

La Commissione indipendente ha riscontrato che il Manchester City ha stipulato accordi commerciali fittizi con diversi sponsor durante il periodo in esame, nell'ambito di un sistema di finanziamento mascherato, in base al quale tali aziende erano tenute a pagare solo una parte dei relativi canoni di sponsorizzazione. La parte restante è stata finanziata da Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), proprietaria del club. Nell'ambito del piano, sono stati stipulati ulteriori accordi fittizi, finanziati da ADUG, per consentire al club di registrare spese operative inferiori a quelle effettivamente sostenute, nonché un accordo circolare fittizio con Fordham, un'entità che ha acquistato i diritti d'immagine dei giocatori del club, finanziato da ADUG.

È emerso che lo scopo di questi schemi era quello di gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurne i costi di oltre 900 milioni di sterline durante il periodo in questione, al fine di apparire in regola con le normative finanziarie. La conseguenza di ciò, come accertato dalla Commissione, è stata che il club ha presentato bilanci falsificati e ha nascosto la vera situazione finanziaria ai revisori dei conti e agli organi di controllo del calcio. La Commissione ha concluso che "con la sua condotta, il club intendeva chiaramente eludere il regolamento della Premier League".

Di conseguenza, il Manchester City non ha rendicontato correttamente le proprie entrate e uscite ai fini del Regolamento sulla redditività e la sostenibilità della Premier League e del Regolamento UEFA sulle licenze per club e sul fair play finanziario. La Commissione ha constatato che, se tutti gli accordi rilevanti fossero stati correttamente riportati nei bilanci del club, quest'ultimo avrebbe violato i limiti di spesa sia della Lega che della UEFA per un importo considerevole.

Inoltre, nel corso dell'indagine quadriennale condotta dalla Premier League, il club ha commesso molteplici violazioni dei suoi obblighi di cooperazione e di massima buona fede nei confronti della Lega. La Commissione ha concluso che il club ha "compiuto sforzi concertati per fermare e ostacolare l'indagine della Premier League".