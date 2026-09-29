Il dibattito è servito. Nel giorno in cui la Premier League 'ufficializza' le accuse della Commissione indipendente al Manchester City per violazioni finanziarie, il grande ex United Wayne Rooney dice la sua e spazza tutti. "A essere sincero, non mi sentirei a mio agio ad accettare perché non credo che ce lo siamo meritato"

Da una parte la leggenda del Manchester United Wayne Rooney. Dall'altra il caso del momento: le violazioni finanziarie che, secondo una commissione indipendente, il Manchester City avrebbe commesso in 9 stagioni. Col rischio sanzioni che ne consegue. Al podcast "Stick to United", proprio Wayne Rooney ha respinto l’idea che non dispiacerebbe ad altri grandi ex dei Red Devils come Rio Ferdinand o David De Gea. Rooney non ritiene che lo United, o qualsiasi altra squadra, dovrebbe accettare titoli dopo essersi classificato secondo. "A essere sincero, non mi sentirei a mio agio ad accettare, perché non credo che ce lo siamo meritato – ha aggiunto -. Mi metto nei panni dei loro giocatori: loro hanno fatto tutto il possibile per vincere il titolo della Premier League e, nella loro mente, ci sono riusciti. Se capitasse a me, se all'improvviso si scoprisse che il Manchester United ha fatto la stessa cosa e mi venisse tolto il titolo della Premier, ne sarei assolutamente distrutto", ha detto.