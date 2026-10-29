Il gol di Saka: aiutare gli altri a sognare

Il premio Socrates celebra il lato più sociale del calcio e quest’anno è andato a Bukayo Saka. L’esterno dell’Arsenal sostiene da anni iniziative umanitarie, ma è la storia di Biringiro, un ragazzo ruandese che ha ritrovato la vista grazie alle cure ricevute, a dare un volto concreto al suo impegno. Perché aiutare qualcuno a sognare può essere importante quanto dimostrare che i sogni si possono realizzare