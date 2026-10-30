Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Unai Emery sta compiendo l'ennesimo capolavoro della sua carriera

Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano

E lo sta facendo nonostante, dopo l'Europa League vinta a maggio (la quinta della sua carriera), in estate la dirigenza dell'Aston Villa abbia venduto sul mercato metà della formazione titolare. Andando a espugnare il campo del Manchester City e guardando tutti dall'alto della classifica nel girone di Champions

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ