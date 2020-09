Scorre il countdown per la ripartenza della Premier League, campionato da seguire su Sky Sport a partire da sabato (s'inizia con Fulham-Arsenal alle 13.30 su Sky Sport Football). Incontri al via e squadre allestite per la stagione: c'è tempo fino al 5 ottobre per le trattative, certo è che le rose sorprendono già per campioni e valori. Quali sono le più preziose del torneo? Due i club valutati sopra il miliardo di euro, da tenere in considerazione il numero di componenti per ogni società (dati Transfermarkt)