Allo United del dopo-Glazer, il secondo uomo più ricco in UK ha tagliato 250 posti di lavoro, i bonus agli ambassador del club e risparmiato 10 milioni di sterline l’anno. Neppure la FA Cup ha salvato la panchina di ten Hag e il suo successore Amorim è subito finito nel tritacarne (non solo) mediatico. Nel ciclismo, respinta la corte a Evenepoel e persi gli olimpionici Pidcock e Viviani, la squadra fondata da Brailsford cerca un altro corridore da Tour: per i Grenadiers l’unica co(r)sa che conta