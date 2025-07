Possibile? Sì, anche per una sovrapposizione, va detto, nello stesso anno solare di Supercoppe nazionali. Ma andiamo con ordine. Nel 2025 il Psg ha completato il classico triplete: Champions, campionato e coppa nazionale. Nel 2025 aveva già vinto la Supercoppa francese relativa alla scorsa stagione (però giocata a gennaio) e - per quanto non ci sia una data certa - anche l'edizione del 2026 potrebbe giocarsi a dicembre, dunque sempre nello stesso anno solare. Tradotto: contando questi due trofei il Psg potrebbe salire a quota quattro e cinque coppe.

Non è finita: ad agosto è in programma la Supercoppa europea contro il Tottenham (potenzialmente il sesto titolo), senza dimenticarci dell'esistenza dell'Intercontinentale, ancora presente nonostante la nascita del nuovo Mondiale per Club: anche lo storico torneo è previsto per il 2025 (dicembre) e il Psg potrebbe salire a quota sette. L'ottavo può essere proprio il Mondiale per Club nella finale contro il Chelsea. Cannibali, sì, per davvero.