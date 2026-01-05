Offerte Sky
Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 19^ giornata

Serie A
Introduzione

L'ultima del girone d'andata arriva presto per i vari allenatori. Il turno infrasettimanale non aiuta certo a recuperare acciaccati o a valutare eventuali ritorni che pochi giorni fa non si erano materializzati. Tra i "big" finiti in infermeria ci sono Conceicao e David Neres. Entrambi non saranno a disposizione per questo turno di campionato anche perché, in questi casi, prevale la cautela. Lavoro differenziato e giorni di riposo per il trequartista bianconero alle prese con un affaticamento muscolare.

Neres invece ha lasciato l'Olimpico di Roma in stampelle. Conte aveva detto "Non è un problema muscolare". In attesa di una nota ufficiale del club, le prime impressioni parlano di trauma distorsivo alla caviglia. Riposo e recupero anche per il 7 azzurro. Problemi in difesa per Atalanta e Roma. Gasperini, dopo la sconfitta da ex in quel di Bergamo, perde Mancini ed Hermoso. I due difensori si devono fermare per squalifica. Anche Sarri, per lo stesso motivo, non potrà contare su Noslin e Marusic. Ecco quindi di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista della 19^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

ATALANTA

19^ giornata Bologna-Atalanta su Sky Sport
  

  • LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
  • KOSSOUNOU: impegnato in Coppa d'Africa
  • KOLASINAC - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Salta il Bologna
  • BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
  • BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio

BOLOGNA

19^ giornata Bologna-Atalanta su Sky Sport
 

  • SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia destra. Rientro previsto nella seconda metà di gennaio
  • BERNARDESCHI - Operato a seguito di una frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio

CAGLIARI

19^ giornata Cremonese-Cagliari
 

  • FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Rientro previsto a inizio febbraio
  • ESPOSITO - Crampo con riacutizzarsi del dolore. In dubbio per Cremona
  • ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Rientro previsto a fine gennaio
  • DEIOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 19^ giornata
  • BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
  • FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita

COMO

19^ giornata Pisa-Como
 

  • DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto nella 22^ giornata
  • ADDAI - Affaticamento al flessore. Possibile ritorno tra i convocati nella 19^ giornata
  • MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rientro previsto a inizio febbraio
  • GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a metà gennaio

CREMONESE

19^ giornata Cremonese-Cagliari
 

  • COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a metà gennaio

FIORENTINA

19^ giornata Lazio-Fiorentina
   

  • FAZZINI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 19^ giornata
  • LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026

GENOA

19^ giornata Milan-Genoa
  

  • ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
  • OTOA - Problema muscolare. In forte dubbio per la trasferta di Milano
  • GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la sfida contro il Pisa
  • MESSIAS - Distrazione al soleo. Rientro a metà gennaio 2026
  • CORNET - Affaticamento all'adduttore. Rientro a metà gennaio
  • SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a gennaio 2026

INTER

19^ giornata Parma-Inter su Sky Sport
 

  • BONNY - Leggera distorsione al ginocchio sinistro. Recuperabile per la sfida contro il Parma
  • DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a fine febbraio
  • DIOUF - Affaticamento ai flessori. Non dovrebbe recuperare per Parma
  • DARMIAN - Problema muscolare. Tempi di recupero non definiti
  • DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti

JUVENTUS

19^ giornata Sassuolo-Juventus
   

  • CONCEICAO - Fastidio muscolare alla coscia sinistra. Out contro il Sassuolo
  • KELLY - Problema fisico. In dubbio per la 19^ giornata
  • RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per gli inizi di febbraio
  • GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per metà gennaio
  • VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
  • PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 18^ giornata
  • MILIK - Problema fisico. Salta il Sassuolo

LAZIO

19^ giornata Lazio-Fiorentina

  • NOSLIN - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
  • MARUSIC - Squalificato. Salta la Fiorentina
  • DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
  • DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
  • VECINO - Sindrome influenzale. In dubbio per la 19^ giornata
  • PATRIC - Affaticamento al polpaccio. Salta la Fiorentina
  • GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti

LECCE

19^ giornata Lecce-Roma su Sky Sport
   

  • DI FRANCESCO (allenatore) - squalificato un turno
  • COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
  • BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
  • SOTTIL - Mal di schiena. In forte dubbio per la 19^ giornata
  • TETE MORENTE - Fascite plantare. Possibile rientro nella seconda metà di gennaio
  • PIERRET - Problema alla schiena. Out contro la Roma

MILAN

19^ giornata Milan-Genoa
  

  • NKUNKU - Fastidio a una caviglia. In forte dubbio per la 19^ giornata
  • GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio

NAPOLI

19^ giornata Napoli-Verona
 

  • MAZZOCCHI - Squalificato. Salta il Verona
  • DAVID NERES - Trauma contusivo alla caviglia. Dovrebbe saltare la sfida contro il Verona
  • GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro a fine gennaio
  • ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
  • LUKAKU - Problema fisico. Out contro il Verona
  • BEUKEMA - Trauma contusivo al piede. Dovrebbe saltare anche il Verona
  • DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026

PARMA

19^ giornata Parma-Inter su Sky Sport
 

  • BENEDYCZAK - Sindrome influenzale. In forte dubbio per la 19^ giornata
  • SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
  • NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
  • FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026

PISA

19^ giornata Pisa-Como
  

  • AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
  • CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
  • ALBIOL - Sospetto stiramento. Se confermato possibile rientro a metà febbraio
  • VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 19^ giornata
  • STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto a marzo
  • LUSUARDI - Problema muscolare. Rientro possibile a febbraio

ROMA

19^ giornata Lecce-Roma su Sky Sport
 

  • MANCINI - Squalificato un turno. Salta il Lecce
  • HERMOSO - Squalificato un turno. Salta il Lecce
  • PELLEGRINI – Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine gennaio
  • BALDANZI - Problema al retto femorale. Rientro previsto per la seconda metà di gennaio
  • NDICKA - Impegnato in Coppa d'Africa
  • EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
  • BAILEY – Risentimento muscolare. In dubbio per la 19^ giornata

SASSUOLO

19^ giornata Sassuolo-Juventus

  • COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
  • BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
  • VOLPATO - Problema muscolare. Non dovrebbe recuperare per la 19^ giornata
  • ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Possibile rientro a metà gennaio
  • BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. Rientro previsto per gennaio
  • PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita

TORINO

19^ giornata Torino-Udinese
    

  • MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
  • PEDERSEN - Problema muscolare. Potrebbe dover saltare anche l'Udinese
  • NKOUNKOU - Sindrome influenzale. In forte dubbio per la 19^ giornata
  • ILIC - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 19^ giornata
  • NGONGE - Sindrome influenzale. In forte dubbio per la 19^ giornata
  • SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro

UDINESE

19^ giornata Torino-Udinese
   

  • BAYO - Impegnato in Coppa d'Africa
  • BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro a febbraio
  • ZEMURA - Lesione al flessore della coscia destra. Dovrebbe rientrare a metà gennaio
  • ATTA -  Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro tra i convocati per la sfida contro il Torino
  • GOGLICHIDZE -  Affaticamento muscolare. Dovrebbe saltare anche la 19^ giornata

VERONA

19^ giornata Napoli-Verona
 

  • BELGHALI - Impegnato in Coppa d'Africa
  • SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
  • AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a metà gennaio

