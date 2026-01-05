Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 19^ giornataSerie A
Introduzione
L'ultima del girone d'andata arriva presto per i vari allenatori. Il turno infrasettimanale non aiuta certo a recuperare acciaccati o a valutare eventuali ritorni che pochi giorni fa non si erano materializzati. Tra i "big" finiti in infermeria ci sono Conceicao e David Neres. Entrambi non saranno a disposizione per questo turno di campionato anche perché, in questi casi, prevale la cautela. Lavoro differenziato e giorni di riposo per il trequartista bianconero alle prese con un affaticamento muscolare.
Neres invece ha lasciato l'Olimpico di Roma in stampelle. Conte aveva detto "Non è un problema muscolare". In attesa di una nota ufficiale del club, le prime impressioni parlano di trauma distorsivo alla caviglia. Riposo e recupero anche per il 7 azzurro. Problemi in difesa per Atalanta e Roma. Gasperini, dopo la sconfitta da ex in quel di Bergamo, perde Mancini ed Hermoso. I due difensori si devono fermare per squalifica. Anche Sarri, per lo stesso motivo, non potrà contare su Noslin e Marusic. Ecco quindi di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista della 19^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
19^ giornata Bologna-Atalanta su Sky Sport
- LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
- KOSSOUNOU: impegnato in Coppa d'Africa
- KOLASINAC - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Salta il Bologna
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio
BOLOGNA
19^ giornata Bologna-Atalanta su Sky Sport
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia destra. Rientro previsto nella seconda metà di gennaio
- BERNARDESCHI - Operato a seguito di una frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio
CAGLIARI
19^ giornata Cremonese-Cagliari
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Rientro previsto a inizio febbraio
- ESPOSITO - Crampo con riacutizzarsi del dolore. In dubbio per Cremona
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Rientro previsto a fine gennaio
- DEIOLA - Problema muscolare. In dubbio per la 19^ giornata
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
19^ giornata Pisa-Como
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto nella 22^ giornata
- ADDAI - Affaticamento al flessore. Possibile ritorno tra i convocati nella 19^ giornata
- MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rientro previsto a inizio febbraio
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a metà gennaio
CREMONESE
19^ giornata Cremonese-Cagliari
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a metà gennaio
FIORENTINA
19^ giornata Lazio-Fiorentina
- FAZZINI - Problema alla caviglia. In dubbio per la 19^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
GENOA
19^ giornata Milan-Genoa
- ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
- OTOA - Problema muscolare. In forte dubbio per la trasferta di Milano
- GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la sfida contro il Pisa
- MESSIAS - Distrazione al soleo. Rientro a metà gennaio 2026
- CORNET - Affaticamento all'adduttore. Rientro a metà gennaio
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a gennaio 2026
INTER
19^ giornata Parma-Inter su Sky Sport
- BONNY - Leggera distorsione al ginocchio sinistro. Recuperabile per la sfida contro il Parma
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a fine febbraio
- DIOUF - Affaticamento ai flessori. Non dovrebbe recuperare per Parma
- DARMIAN - Problema muscolare. Tempi di recupero non definiti
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti
JUVENTUS
19^ giornata Sassuolo-Juventus
- CONCEICAO - Fastidio muscolare alla coscia sinistra. Out contro il Sassuolo
- KELLY - Problema fisico. In dubbio per la 19^ giornata
- RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per gli inizi di febbraio
- GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per metà gennaio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 18^ giornata
- MILIK - Problema fisico. Salta il Sassuolo
LAZIO
19^ giornata Lazio-Fiorentina
- NOSLIN - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- MARUSIC - Squalificato. Salta la Fiorentina
- DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
- DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
- VECINO - Sindrome influenzale. In dubbio per la 19^ giornata
- PATRIC - Affaticamento al polpaccio. Salta la Fiorentina
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
19^ giornata Lecce-Roma su Sky Sport
- DI FRANCESCO (allenatore) - squalificato un turno
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
- SOTTIL - Mal di schiena. In forte dubbio per la 19^ giornata
- TETE MORENTE - Fascite plantare. Possibile rientro nella seconda metà di gennaio
- PIERRET - Problema alla schiena. Out contro la Roma
MILAN
19^ giornata Milan-Genoa
- NKUNKU - Fastidio a una caviglia. In forte dubbio per la 19^ giornata
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio
NAPOLI
19^ giornata Napoli-Verona
- MAZZOCCHI - Squalificato. Salta il Verona
- DAVID NERES - Trauma contusivo alla caviglia. Dovrebbe saltare la sfida contro il Verona
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro a fine gennaio
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- LUKAKU - Problema fisico. Out contro il Verona
- BEUKEMA - Trauma contusivo al piede. Dovrebbe saltare anche il Verona
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
PARMA
19^ giornata Parma-Inter su Sky Sport
- BENEDYCZAK - Sindrome influenzale. In forte dubbio per la 19^ giornata
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
19^ giornata Pisa-Como
- AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
- ALBIOL - Sospetto stiramento. Se confermato possibile rientro a metà febbraio
- VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 19^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto a marzo
- LUSUARDI - Problema muscolare. Rientro possibile a febbraio
ROMA
19^ giornata Lecce-Roma su Sky Sport
- MANCINI - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- HERMOSO - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- PELLEGRINI – Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine gennaio
- BALDANZI - Problema al retto femorale. Rientro previsto per la seconda metà di gennaio
- NDICKA - Impegnato in Coppa d'Africa
- EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
- BAILEY – Risentimento muscolare. In dubbio per la 19^ giornata
SASSUOLO
19^ giornata Sassuolo-Juventus
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- VOLPATO - Problema muscolare. Non dovrebbe recuperare per la 19^ giornata
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Possibile rientro a metà gennaio
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. Rientro previsto per gennaio
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
19^ giornata Torino-Udinese
- MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
- PEDERSEN - Problema muscolare. Potrebbe dover saltare anche l'Udinese
- NKOUNKOU - Sindrome influenzale. In forte dubbio per la 19^ giornata
- ILIC - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 19^ giornata
- NGONGE - Sindrome influenzale. In forte dubbio per la 19^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
19^ giornata Torino-Udinese
- BAYO - Impegnato in Coppa d'Africa
- BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro a febbraio
- ZEMURA - Lesione al flessore della coscia destra. Dovrebbe rientrare a metà gennaio
- ATTA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro tra i convocati per la sfida contro il Torino
- GOGLICHIDZE - Affaticamento muscolare. Dovrebbe saltare anche la 19^ giornata
VERONA
19^ giornata Napoli-Verona
- BELGHALI - Impegnato in Coppa d'Africa
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a metà gennaio