Introduzione

L'ultima del girone d'andata arriva presto per i vari allenatori. Il turno infrasettimanale non aiuta certo a recuperare acciaccati o a valutare eventuali ritorni che pochi giorni fa non si erano materializzati. Tra i "big" finiti in infermeria ci sono Conceicao e David Neres. Entrambi non saranno a disposizione per questo turno di campionato anche perché, in questi casi, prevale la cautela. Lavoro differenziato e giorni di riposo per il trequartista bianconero alle prese con un affaticamento muscolare.



Neres invece ha lasciato l'Olimpico di Roma in stampelle. Conte aveva detto "Non è un problema muscolare". In attesa di una nota ufficiale del club, le prime impressioni parlano di trauma distorsivo alla caviglia. Riposo e recupero anche per il 7 azzurro. Problemi in difesa per Atalanta e Roma. Gasperini, dopo la sconfitta da ex in quel di Bergamo, perde Mancini ed Hermoso. I due difensori si devono fermare per squalifica. Anche Sarri, per lo stesso motivo, non potrà contare su Noslin e Marusic. Ecco quindi di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista della 19^ giornata di Serie A