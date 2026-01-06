Offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 19^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

La stagione continua ad essere povera di reti: abbiamo da poco scollinato quota 400. Nello scorso campionato, di questi tempi, eravamo prossimi alle 500 marcature. Tra rigori, punzioni e angoli, sono proporzionalmente aumentate le reti da palla inattiva. Un jolly da non sottovalutare visto che quest'anno già una doppietta è grasso che cola.

Un +3 da parte di uno specialista o di un difensore con particolari abilità aeree può svoltare la giornata. Soprattutto visto il programma dell'ultima di andata che, in molti casi, pare "a senso unico" per certe big. E non che nella nostra rosa abbiamo solo primi slot in ogni ruolo. Sempre considerando la spada che ci pende sopra la testa (leggi turnover) vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 19^ giornata di Serie A

LE PROBABILI DELL'ULTIMA DI ANDATA: LE NEWS DAI NOSTRI INVIATI

Quello che devi sapere

Pisa-Como, martedì ore 15

CONSIGLIATO PISA

  • Nzola


CONSIGLIATO COMO

  • Ramon


SCONSIGLIATO PISA

  • Angori


SCONSIGLIATO COMO

  • Perrone

1/10

Lecce-Roma, martedì ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO LECCE

  • Camarda


CONSIGLIATO ROMA

  • Cristante


SCONSIGLIATO LECCE

  • Ramadani


SCONSIGLIATO ROMA

  • Celik

2/10
Sassuolo-Juventus, martedì ore 20:45

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Bremer


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Fadera


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Miretti

3/10

Bologna-Atalanta, mercoledì ore 18:30 su Sky Sport

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Orsolini


CONSIGLIATO ATALANTA

  • De Roon


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Dallinga


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic

4/10
Napoli-Verona, mercoledì ore 18:30

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO VERONA

  • Serdar


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lang


SCONSIGLIATO VERONA

  • Giovane

5/10

Lazio-Fiorentina, mercoledì ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mandragora


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Basic


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson

6/10
Parma-Inter, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


CONSIGLIATO INTER

  • Thuram


SCONSIGLIATO PARMA

  • Ondrejka


SCONSIGLIATO INTER

  • Barella

7/10

Torino-Udinese, mercoledì ore 20:45

CONSIGLIATO TORINO

  • Maripan


CONSIGLIATO UDINESE

  • Karlstrom


SCONSIGLIATO TORINO

  • Ilkhan


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zanoli

8/10
Cremonese-Cagliari, giovedì ore 18:30

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Sanabria


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Borrelli


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Grassi


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Adopo

9/10

Milan-Genoa, giovedì ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Pavlovic


CONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


SCONSIGLIATO MILAN

  • Bartesaghi


SCONSIGLIATO GENOA

  • Martin

10/10
