Introduzione
La stagione continua ad essere povera di reti: abbiamo da poco scollinato quota 400. Nello scorso campionato, di questi tempi, eravamo prossimi alle 500 marcature. Tra rigori, punzioni e angoli, sono proporzionalmente aumentate le reti da palla inattiva. Un jolly da non sottovalutare visto che quest'anno già una doppietta è grasso che cola.
Un +3 da parte di uno specialista o di un difensore con particolari abilità aeree può svoltare la giornata. Soprattutto visto il programma dell'ultima di andata che, in molti casi, pare "a senso unico" per certe big. E non che nella nostra rosa abbiamo solo primi slot in ogni ruolo. Sempre considerando la spada che ci pende sopra la testa (leggi turnover) vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 19^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Pisa-Como, martedì ore 15
CONSIGLIATO PISA
- Nzola
CONSIGLIATO COMO
- Ramon
SCONSIGLIATO PISA
- Angori
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
Lecce-Roma, martedì ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO LECCE
- Camarda
CONSIGLIATO ROMA
- Cristante
SCONSIGLIATO LECCE
- Ramadani
SCONSIGLIATO ROMA
- Celik
Sassuolo-Juventus, martedì ore 20:45
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Bremer
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Fadera
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Miretti
Bologna-Atalanta, mercoledì ore 18:30 su Sky Sport
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Orsolini
CONSIGLIATO ATALANTA
- De Roon
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Dallinga
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
Napoli-Verona, mercoledì ore 18:30
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO VERONA
- Serdar
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lang
SCONSIGLIATO VERONA
- Giovane
Lazio-Fiorentina, mercoledì ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Mandragora
SCONSIGLIATO LAZIO
- Basic
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
Parma-Inter, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
CONSIGLIATO INTER
- Thuram
SCONSIGLIATO PARMA
- Ondrejka
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
Torino-Udinese, mercoledì ore 20:45
CONSIGLIATO TORINO
- Maripan
CONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
SCONSIGLIATO TORINO
- Ilkhan
SCONSIGLIATO UDINESE
- Zanoli
Cremonese-Cagliari, giovedì ore 18:30
CONSIGLIATO CREMONESE
- Sanabria
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Borrelli
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Grassi
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Adopo
Milan-Genoa, giovedì ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Pavlovic
CONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
SCONSIGLIATO MILAN
- Bartesaghi
SCONSIGLIATO GENOA
- Martin