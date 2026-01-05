Introduzione

L’inizio anno ci tiene incollati al divano visto che le partite si susseguono. Non c’è tempo quindi per festeggiare o disperarsi. La mente va subito all’impegno successivo e il menù di giornata non prevede scontri diretti di altissima classifica. Ciò però non significa che le trappole dell’ultima di andata siano inesistenti. Anzi: molti allenatori stanno pensando a rotazioni. In alcuni casi, leggi Roma, sono forzate causa indisponibilità dovuta alle decisioni del Giudice Sportivo. In altri casi invece le gare sulla carta non impossibili potrebbero portare a sorprese di formazione



I dubbi di tifosi e fantallenatori sono quindi più attuali che mai. Tra acciacchi e ballottaggi abbiamo come sempre tantissimo da dire e raccontare. Palla quindi alle informazioni provenienti dalla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team lavora come sempre a pieno regime e le news dai vari campi d’allenamento sono in costante aggiornamento. Ecco quindi l’attuale fotografia delle probabili formazioni della 19^ giornata, l’ultima del girone d’andata