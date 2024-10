Sicuramente la squadra di punta della galassia RedBull, che ora ha in Jurgen Klopp il proprio 'Global Head of Soccer' (dal 2025). Un'ascesa costante che ha portato il Lipsia sempre più in alto nel calcio tedesco ed europeo: quattro promozioni nei primi sette anni di vita, la finale di Champions sfiorata nel 2020 e due Coppe di Germania recentissime. Tutto nasce il 19 maggio del 2009, quando l'azienda del magnate delle bibite energetiche Dietrich Mateschitz va alla ricerca di un investimento calcistico in un nuovo Paese: la meta è nella vecchia Germania dell'est, terreno fertile e povero di club di spessore. La scelta ricade sul piccolo SSV Markranstädt, squadra all'epoca militante nella quinta divisione nazionale. In breve tempo diventerà il Lipsia.