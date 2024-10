Jurgen Klopp sarebbe in procinto di diventare il "Global Head of Soccer" della Red Bull, a partire da gennaio 2025. L'ex manager del Liverpool avrebbe già firmato un contratto e la sua attività coinvolgerebbe tutti i club con il marchio RB. L'indiscrezione arriva dalla Germania attraverso Florian Plettenberg su Sky Sport De

Jurgen Klopp pronto a tornare in pista... con Red Bull. Ma non si tratta ovviamente di Formula 1, perché come riportato da Sky Sport De, l'ex manager del Liverpool dovrebbe diventare il nuovo 'Global Head of Soccer' della Red Bull a partire dal 1° gennaio 2025. "Klopp ha già firmato un contratto a lungo termine - racconta Florian Pettenberg -. Inoltre, Klopp si è assicurato un'opzione di uscita che gli permetterà di diventare in futuro l'allenatore della nazionale tedesca.