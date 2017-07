Secondo tempo

La ripresa, così come già successo nella prima frazione di gioco, vede un Chelsea distratto e un’Inter subito aggressiva, pronta ad approfittarne. Dopo pochi secondi infatti, Candreva si ritrova a tu per tu con il portiere, ma con il mancino non trova la via della rete. La trova Jovetic sulla ribattuta, ma l’ex Siviglia è in posizione di fuorigioco e l’arbitro annulla. Il gol è però questione di minuti e arriva all’ottavo con protagonista sempre il montenegrino, questa volta autore dell’assist che Perisic concretizza con un sinistro rasoterra in diagonale su cui il portiere non può davvero nulla. Trovato il raddoppio, entrambi gli allenatori cominciano ad operare i primi cambi che non cambiano tuttavia il copione del match. Il Chelsea fatica a trovare corridoi buoni in fase offensiva, mentre l’Inter cerca la terza rete in contropiede. Su uno di questi, condotto in maniera superlativa da Borja Valero e Perisic, Joao Mario non riesce a trafiggere il portiere ex Atletico Madrid. I nerazzurri controllano comunque in sicurezza il doppio vantaggio fino a quando, a un quarto d’ora dal termine, Kondogbia non si inventa una clamorosa traiettoria da 40 metri verso la propria porta che sorvola e beffa Padelli riportando gli inglesi in partita. A questo punto il Chelsea comincia a credere al pareggio e tenta il forcing finale. Batshuayi trova la rete del 2-2 ma l’arbitro annulla ingiustamente per fuorigioco. Nel recupero ultimo brivido su calcio di punizione ma Padelli sventa la minaccia e conserva tra le sue braccia il pallone che vale il successo finale, il secondo di fila dopo quello sul Bayern Monaco.