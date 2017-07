Va alla Juventus di Allegri il prologo di quello che si preannuncia come uno dei tanti duelli scudetto di questa stagione. A Boston i bianconeri battono la nuova Roma di Di Francesco ma solo ai rigori, dopo aver chiuso sull'1-1 i novanta minuti caratterizzati da un sostanziale equilibrio. Nel primo tempo, dopo un buon avvio dei giallorossi, meglio la Juventus, che anche grazie al fatto che in campo c'erano tutti giocatori della passata stagione ha messo in mostra un'organizzazione di gioco nettamente più collaudata e ha sfruttato l'evidente calo atletico dei giocatori di Di Francesco, presentatosi in campo con la formazione titolare, ma anche con tanti calciatori (Fazio e Nainggolan su tutti) ancora non pronti. A segnare il gol del vantaggio bianconero al 29' è stato Manduzkic, bravissimo a sfuggire sul filo del fuorigioco, raccogliere il fantastico assist in veriticale di Alex Sandro, dribblare Alisson e depositare in rete da posizione non semplicissima. Nella ripresa qualche cambio, ma soprattutto una diversa intensità in mezzo al campo hanno permesso alla Roma di salire gardualmente di tono fino al meritato pareggio di Dzeko, imbeccato dall'amico Kolarov con un traversone molto preciso che lo ha messo di fatto a pochi metri dalla porta. Un 1-1 sostanzialmente giusto, figlio di una partita equilibrata e nella quale i giocatori hanno messo in mostra una condizione fisica ancora non al top. Ai rigori però si è imposta la Juventus grazie all'errore dal dischetto di Tumminello, unico a fallire la conclusione dagli undici metri. E' stato solo un leggero antipasto, per abboffarsi di certo ci sarà tempo.

Primo tempo

1' - Subito in avanti la Juventus con una conclusione debole di Higuain che controlla col sinistro in area, si gira, ma colpisce debolmente

3' - E' la Juve che cerca di fare la gara in queste prime fasi con la Roma che aspetta e si chiude molto bene dietro la linea della palla

6' - Punizione dalla trequarti sinistra per la Roma, Kolarov mette in mezzo ma la difesa bianconera respinge

7' - Prima conclusione della gara verso lo specchio firmata da Paulo Dybala che riceve sulla trequarti, resiste alla carica di De Rossi e calcia di sinistro dai 16 metri: Alisson para senza problemi

8' - Grandissima occasione per Dzeko: Perotti scappa sulla sinistra e crossa sul secondo palo dove Defrel raccoglie e rimette in mezzo per il bosniaco. Il cross è perfetto, il movimento del centravanti a smarcarsi da Rugani anche ma l'impatto con la palla non è dei migliori e il suo esterno destro a pochi passi da Buffon finisce di poco a lato

10' - Ancora Roma. Sugli sviluppi di un calcio piazzato la palla arriva al limite dell'area dove Nainggolan lascia partire un grand destro di poco alto

12' - Altra grande occasione per Dzeko. Dopo un tentativo bianconero con Dybala che non riesce a trovare la precisione per servire Higuain, ribaltamento di fronte giallorosso che stava per portare al vantaggio il centravanti bosniaco. De Sciglio si fa sorprendere da Perotti alle spalle, l'argentino entra in area e serve Dzeko che ha sul piatto un rigore in movimento: Rugani si allunga e devia la palla in angolo.

23' - Dopo una fase molto intensa di gioco, soprattutto a centrocampo, la Juve torna ad affacciarsi dalle parti di Alisson con una buona occasione per Madzukic, che si allunga sul traversone di Cuadrado ma non riesce a trovare lo specchio della porta

26' - Occasione per la Juventus. I bianconeri gestiscono il possesso palla al limite dell'area giallorossa e dopo un paio di scambi brevi trovano lo spazio per servire Pjanic il cui destro dai 18 esce veramente di poco alla sinistra di Alisson

28' - Cresce la Juve, altra occasione per Higuain. La palla viaggia veloce da Cuadrado a Dybala che pesca Higuain: controllo e tiro parato molto bene in tuffo da Alisson

29' - GOL DELLA JUVENTUS: MANDZUKIC!. Alex Sandro serve in prodondità il croato che si invola sul filo del fuorigioco alle spalle di Fazio, evita Alisson e da posizione molto defilata infila la porta nonostante il tentativo in scivolata di Juan Jesus