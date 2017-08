Eintracht Braunschweig-Fiorentina: 2-3

10’ Chiesa (F), 12’ Chiesa (F), 26’ Hernandez (EB), 67’ Hernandez (EB), 77’ Milenkovic (F)

Sorriso in terra tedesca per la nuova Fiorentina targata Stefano Pioli. La formazione viola, infatti, si impone in amichevole contro l’Eintracht Braunschweig al termine di 90’ nel corso dei quali le indicazioni positive non sono di certo mancate. Iniziando dal talento di Federico Chiesa: due gol in due minuti, quanto basta per indirizzare il match sui binari viola, per il classe 1997 ennesima prova da protagonista, nonostante il ruolo di seconda punta (o comunque più accentrato rispetto al solito) per lui inedito. Lo stesso non si può dire invece di Nikola Kalinic: l’attaccante croato, schierato dal primo minuto (e in campo per tutto il primo tempo prima di essere sostituito all’intervallo) da Pioli, ha invece fallito diverse occasioni facili per un attaccante con le sue qualità. Almeno due gli errori degni di nota, segnale di come le voci di mercato non sembrano lasciarlo del tutto tranquillo.