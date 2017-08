Si conclude con una sconfitta il primo dei due test amichevoli della Roma in terra spagnola. I giallorossi, in occasione del 9^ trofeo Antonio Puerta, torneo organizzato in memoria del calciatore tragicamente scomparso il 25 agosto 2007 per un arresto cardiaco in campo nel corso di Siviglia-Getafe, vengono battuti di misura dagli andalusi, a segno con Escudero e Nolito nella ripresa. Nel recupero segna Dzeko per la Roma, ma non evita il ko. Piccolo passo indietro per la squadra di Di Francesco, apparsa lenta e lunga nei reparti nella prima frazione di gioco. Nella ripresa è cresciuta ma non così tanto da imporre il proprio gioco su quello degli spagnoli che portano a casa con merito la vittoria. Sfida comunque che ha regalato grande fascino per il ritorno a Siviglia del ds Monchi e per i tanti ex in campo.