CELTA VIGO-ROMA 4-1

17' rig. Iago Aspas (C), 22', 27' Sisto (C), 41' Iago Aspas (C), 62' Strootman (R)

Primo tempo

Prima frazione di gioco da incubo per la Roma. La difesa balla paurosamente fin dai primi minuti quando Guidetti scappa alle spalle della retroguardia giallorossa e scarica un violento destro respinto con i pugni da Skorupski. È lo stesso centravanti svedese poi, poco dopo il quarto d’ora, ad approfittare di un passaggio sbagliato di Fazio e ad involarsi verso la porta subendo il fallo del difensore che costa il calcio di rigore. Nell’occasione Guidetti si fa male ad una spalla ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Maxi, uno dei volti nuovi in casa Celta. Dal dischetto si presenta Iago Aspas che spiazza Skorupski. Neanche il tempo di risistemarsi in campo e i galiziano vanno ancora a segno grazie a una meravigliosa conclusione dalla distanza di Sisto. L’esterno dei padroni di casa realizza il 3-0 cinque minuti dopo con un facile tocco sotto porta dopo l’ottimo assist di Maxi. La Roma è completamente in bambola, non riesce a creare pericoli dalle parti di Sergio e il Celta ne approfitta per calare il poker con il destro piazzato di Aspas che firma così anche lui la sua doppietta.