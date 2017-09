Non solo Icardi. Così l'Inter rinasce dalla difesa

Un gol lungo 13 partite

Tre partite, un solo gol subito, peraltro dal capocannoniere uscente Dzeko, cosa che ci può anche stare. La nuova Inter di Spalletti è ripartita dalle certezze Icardi&Perisic, ma la mano dell’allenatore sul reparto arretrato si vede già. Il primo segnale è stato quell’Handanovic imbattuto all’esordio contro la Fiorentina, gara con cui i nerazzurri hanno interrotto una striscia di 13 partite di fila con sempre almeno un gol subìto: 25 in tutto, per la precisione (praticamente 2 a partita in media), che fruttarono ben 7 sconfitte. Persino il “settebello” inflitto all’Atalanta fu sporcato dal gol di Freuler. Storia vecchia ormai, di un campionato già alle spalle in cui la “cura Pioli” aveva inizialmente dato i suoi frutti (e da dove aveva iniziato, infatti, il sostituto di de Boer? Dalla difesa), finché non erano riemersi i soliti problemi impossibili da mascherare anche con i gol di Icardi&Perisic.

Adesso, superato l’ostacolo Roma alla quale un gol lo si può anche concedere (non dimentichiamo che la allena un allievo di Zeman, oltre che di Coverciano), Spalletti ci è riuscito di nuovo: porta inviolata anche contro la Spal, che era una neopromossa invitata a San Siro, d’accordo, ma che può comunque contare su un centravanti di esperienza come Borriello e che a tratti ha messo in difficoltà i nerazzurri con il suo entusiasmo. Un anno fa furono 9, in tutto il campionato, i clean-sheet. A metà settembre siamo già a due, come era sempre stato, in casa Inter, da Gasperini (2011-2012) a de Boer esclusi.