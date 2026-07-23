Foto e maglia, che bottino

Al tempo il difensore centrale era partito con destinazione Bologna. Dal 2025 gioca nel Napoli e Thijs, vedendo Dimaro a poche ore di viaggio dalle vacanze italiane con la famiglia, non ha avuto dubbi sul regalo di Natale anticipato da chiedere. Uno striscione personalizzato, zaino in spalle: si va a incontrare Sam Beukema. Insieme al fratello Noud ha seguito l'allenamento, poi ha raggiunto quell'idolo che, tre anni fa, doveva essergli sembrato più lontano che mai. Un abbraccio, una foto, la maglietta regalata. Come bottino di un giorno di fine luglio non è affatto male…