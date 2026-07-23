Napoli, il piccolo tifoso dell'AZ piangeva per l'addio di Beukema: ora l'incontro a DimaroNapoli
Una storia che vi strapperà un sorriso: tre anni fa il piccolo Thijs — tifosissimo dell'AZ — era disperato per l'addio del suo idolo Sam Beukema. Oggi i due si sono incontrati nel ritiro del Napoli per una foto insieme
LIVE: CALCIOMERCATO - MALAGÒ, MALDINI E LEONARDO IN LEGA CALCIO. LA GIORNATA
Quei lacrimoni che scorrevano sul suo viso si sono trasformate in un grande sorriso. Da una parte della nostra storia c'è Thijs, bimbo olandese, tifosissimo dell'AZ e disperato — più o meno tre anni fa — per l'addio alla squadra del cuore dell'idolo Sam Beukema, l'altro protagonista. Lacrimoni, appunto, immortalati dalla mamma che cercava di consolare l'inconsolabile: "Non voglio un altro giocatore, voglio Sam Beukema!"
Foto e maglia, che bottino
Al tempo il difensore centrale era partito con destinazione Bologna. Dal 2025 gioca nel Napoli e Thijs, vedendo Dimaro a poche ore di viaggio dalle vacanze italiane con la famiglia, non ha avuto dubbi sul regalo di Natale anticipato da chiedere. Uno striscione personalizzato, zaino in spalle: si va a incontrare Sam Beukema. Insieme al fratello Noud ha seguito l'allenamento, poi ha raggiunto quell'idolo che, tre anni fa, doveva essergli sembrato più lontano che mai. Un abbraccio, una foto, la maglietta regalata. Come bottino di un giorno di fine luglio non è affatto male…