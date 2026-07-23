Lavelli: "Voglio crescere con questa maglia"

Dal ritiro dell'Inter in Germania - dove è stato aggregato alla prima squadra - le parole dell'attaccante 19enne Matteo Lavelli: "Sono ancora all’inizio e so di avere tanta strada davanti. Mi piacerebbe continuare a crescere con questa maglia, anche se al momento non ho ancora certezze su quello che sarà il mio futuro. Ho ancora moltissimo da imparare. Allenarsi e giocare accanto a calciatori di questo livello è un’occasione enorme: cerco di osservarli il più possibile e di prendere qualcosa da ciascuno di loro". Poi sul rapporto con Cristian Chivu: "Il mister ci segue continuamente e cerca di darci indicazioni utili in ogni allenamento. Siamo diversi giovani nel reparto offensivo e lui è molto bravo a gestire il gruppo e a concedere spazio a tutti, come ha fatto anche nell'ultima amichevole". Infine su Esposito: "Con Pio ho un rapporto molto naturale, anche perché siamo vicini d’età. Durante gli allenamenti mi dà diversi consigli, soprattutto sui movimenti offensivi. Non servono per forza grandi discorsi. Anche piccoli suggerimenti possono aiutarmi molto".