Inter, Lavelli: "Voglio crescere con questa maglia. Molti consigli da Chivu"inter
Il giovane attaccante dell'Inter intervistato nel ritiro nerazzurro in Germania: "Mi piacerebbe continuare a crescere con questa maglia. Chivu ci segue continuamente e cerca di darci indicazioni utili in ogni allenamento. Diversi consigli da Pio Esposito durante gli allenamenti"
Dal ritiro dell'Inter in Germania - dove è stato aggregato alla prima squadra - le parole dell'attaccante 19enne Matteo Lavelli: "Sono ancora all’inizio e so di avere tanta strada davanti. Mi piacerebbe continuare a crescere con questa maglia, anche se al momento non ho ancora certezze su quello che sarà il mio futuro. Ho ancora moltissimo da imparare. Allenarsi e giocare accanto a calciatori di questo livello è un’occasione enorme: cerco di osservarli il più possibile e di prendere qualcosa da ciascuno di loro". Poi sul rapporto con Cristian Chivu: "Il mister ci segue continuamente e cerca di darci indicazioni utili in ogni allenamento. Siamo diversi giovani nel reparto offensivo e lui è molto bravo a gestire il gruppo e a concedere spazio a tutti, come ha fatto anche nell'ultima amichevole". Infine su Esposito: "Con Pio ho un rapporto molto naturale, anche perché siamo vicini d’età. Durante gli allenamenti mi dà diversi consigli, soprattutto sui movimenti offensivi. Non servono per forza grandi discorsi. Anche piccoli suggerimenti possono aiutarmi molto".
Chi è Matteo Lavelli
Matteo Lavelli è una punta rapida di 19 anni, cresciuto con il mito di Cristiano Ronaldo. Due anni fa il ricovero in ospedale per un mese a causa della meningite. L'esordio in Serie A lo scorso 4 gennaio contro il Bologna, quando al minuto 82 è subentrato al posto di Thuram. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Zanchetta, ha vinto il campionato Primavera con quattro gol in campionato di cui uno nella finale scudetto. Per lui anche due reti in Youth League contro Arsenal e Manchester City. Matteo, detto "Pocho", per via del suo cognome e dell’assonanza con Lavezzi, è cresciuto a Bernareggio, in Brianza. Il padre Diego giocava in C e ora fa lo scout. Due stagioni fa ha segnato 20 gol in 26 partite con l’Under 18 di Zanchetta. Prima di vestire la maglia nerazzurra ha giocato per Monza e Renate.