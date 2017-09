Tre gol, tre squilli per stendere il Milan: Ciro Immobile si prende la Lazio e continua il lavoro cominciato già nella scorsa stagione. L’attaccante della nazionale è una furia e l’hattrick messo a segno contro i rossoneri di Montella certifica la sua volontà di stupire ancora: “È uno dei momenti più belli della mia carriera - ha detto non a casa l’ex Toro dopo la partita -. Sono felice perché ho raggiunto la mia maturità, me lo sento dentro: sono sereno. Lo sono stato anche dopo la partita con la Spagna perché sapevo che le qualità della squadra sarebbero venute fuori”. E ancora: “Anche oggi, dopo la partita con la Spal, era difficile rialzarsi perché pensavano tutti che avevamo mollato dopo la Supercoppa. Ma siamo andati a Verona su un campo difficile e abbiamo vinto; oggi abbiamo affrontato una squadra fortissima, l’abbiamo messa sotto. Non è da tutti fare 4 gol al Milan”.