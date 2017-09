Un parere da sempre ascoltato con vivo interesse, anche se manca il ruolo istituzionale. Ma resta tale, Massimo Moratti, per tutti gli interisti. E in una lunga intervista concessa a Sportitalia, l’ex presidente nerazzurro, ha spaziato su tanti argomenti. A cominciare da un suo possibile ritorno in società: “Non nego che mi manca essere presidente, si ha tanta adrenalina, ma non ho nessuna intenzione di rientrare”. Per quanto riguarda lo stato della squadra, Moratti si è detto ottimista: “Si può puntare alla vittoria dello scudetto, ma manca un uomo in grado di sorprendere. La partenza è stata molto buona, grazie a Spalletti e alla rosa che a disposizione. Ora però servirà mantenere la continuità e non è una cosa semplice. Manca qualcuno in grado di dare fantasia. Perisic ha classe, ma nessuno è come Recoba. Lo scudetto bisogna pensare di poterlo vincere, così si arriva in alto. L’allenatore può essere un vincente con l’Inter, ha un carattere forte, è attento. Può replicare le cose buone che ha fatto alla Roma”.