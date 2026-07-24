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Parma insieme a "All Inclusive": il progetto in favore dell'inclusione

Serie A
Credits: Instagram @parmacalcio1913

Calcio ma anche inclusione. Il Parma ha avviato una collaborazione con "All Inclusive", progetto che punta a utilizzare lo sport come strumento di crescita e partecipazione per bambini e bambine con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo

Il Parma iniziato una collaborazione con "All Inclusive", un progetto che garantisce a bambini e bambine con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo opportunità di inclusione in attività sportive e di tempo libero, promuovendo una cultura dell’inclusione fra compagni di squadra, famiglie e il mondo dello sport. Per questo tutti i nuovi acquisti, sia della squadra maschile che quella femminile, sono stati e saranno presentati insieme a dei giovani tifosi: ad accompagnare Giovanni Daffara c'era Diego, 10 anni, mentre con Simone Lontani c'era il giovane Riccardo. "Utilizzare lo sport come strumento di crescita, partecipazione e inclusione. Perché il calcio ha il potere di unire le persone, favorire legami e creare ricordi che vanno oltre il campo da gioco", ha spiegato il Parma su Instagram.

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