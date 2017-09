E’ emergenza difesa in casa Lazio. Il turno infrasettimanale contro il Napoli ha infatti decimato il reparto arretrato di Simone Inzaghi, che perde in un colpo solo Basta, Bastos e De Vrij. E adesso non è da escludere un ritorno al mercato degli svincolati. Intanto è arrivato il bollettino medico sugli infortunati: il più grave è Dusan Basta, che rischia una lesione di secondo grado. Se la diagnosi verrà confermata, per lui ci sarebbero almeno due mesi di stop. Per Bastos invece, lesione di primo grado al flessore della coscia destra: il centrale dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. Buone notizie invece per De Vrij: per l’olandese nessuna lesione, si tratta solo di affaticamento. Dovrebbe saltare precauzionalmente Verona-Lazio di domenica, ma potrebbe tornare contro il Sassuolo prima della sosta. Se Inzaghi piange in difesa, ha un motivo per sorridere in avanti: Felipe Anderson ha ripreso la preparazione con la squadra e tornerà presto a disposizione, fermo restando che per rivederlo al top serviranno 20/30 giorni.