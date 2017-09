Avvio nerazzuro, Icardi si sacrifica

L’Inter parte benissimo e mette subito pressione al Genoa. 30 seocndi e c’è già la prima occasione per i nerazzurri: Candreva se ne va sulla destra e mette in mezzo, Perisic prova la conclusione al volo e sfiora la traversa. Spalletti sceglie il pressing alto sul Genoa nei primi minuti e i suoi creano diverse occasioni pericolose, ma è bravo due volte Perin in uscita a salvare il risultato. Dopo i primi minuti di dominio interista arriva la reazione del Genoa. Omeonga scappa in contropiede e trova Taarabt sull’esterno, il marocchino serve una palla perfetta sul secondo palo per Pellegri ma arriva Icardi: il centravanti si comporta da vero capitano e quando vede la squadra in difficoltà insegue l’avversario e salva il risultato con una scivolata in ripiegamento decisivo che toglie il pallone del vantaggio a Pellegri.

Genoa pericoloso, poi il palo di Brozovic

L’Inter però continua ad andare in difficoltà perché il Genoa crea situazioni interessanti a ripetizione: prima è fondamentale Skriniar, che anticipa Pellegri su un cross interessante dalla destra, poi è Handanovic a salvare con un volo sul classico tiro a giro di Taarabt da 25 metri. Negli ultimi minuti del primo tempo la squadra di Spalletti si propone di nuovo in avanti e sfiora il vantaggio con Brozovic: il croato conclude dal limite e supera Perin, ma il palo gli nega la gioia. Le squadre vanno così a riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo equilibrato.

Il Genoa meglio nella ripresa

In avvio di ripresa ancora meglio il Genoa: Omeonga va via sulla destra e crossa sul secondo palo, dove arriva Laxalt. L’esterno uruguaiano conclude al volo di sinistro e sfiora la traversa con Handanovic battuto. L’Inter fatica a produrre gioco e i 50mila tifosi presenti a San Siro si spazientiscono e a subirne le conseguenze e Antonio Candreva: al momento della sostituzione l’ex Lazio viene bombardato dai fischi del suo pubblico. L’ingresso dell’italo-brasiliano scuote i nerazzurri che creano la prima occasione della ripresa: proprio Eder ha la possibilità di colpire dopo una spizzata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non riesce a trovare la palla.

Decide il solito gol nerazzurro nel finale

Spalletti prova a cambiare le carte facendo esordire il giovane Karamoh, che subentra a Borja Valero al 72’. Nel finale le squadre si allungano e arrivano occasioni da entrambi i lati del campo: per l’Inter è ancora pericoloso Eder, che raccoglie l’assist di Icardi e conclude, trovando la risposta pronta di Perin. Nel Genoa è ancora protagonista Omeonga, che va via sulla destra a Dalbert e prova una conclusione sulla quale è attento a respingere in angolo Handanovic. Quando l’unico esito possibile sembra essere un pareggio a reti inviolate arriva l’ormai consueto gol dell’Inter nei minuti finali: sugli sviluppi di un corner Danilo D’Ambrosio trova la conclusione vincente di testa e all'87' firma la rete decisiva che vale 3 punti. Nel recupero del secondo tempo il Genoa perde la testa e chiude in 9 uomini dopo le espulsioni di Omeonga e Taarabt.