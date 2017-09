Continua la striscia positiva della Samp nelle partite giocate all'ora di pranzo. Imbattuta per la nona volta di fila in questa fascia oraria (4 pareggi, questa è la quinta vittoria), la squadra blucerchiata batte la formazione di Montella portandosi a 11 punti in classifica (a -1 dal Milan, ma con una partita da recuperare, Samp-Roma). Anche l'anno scorso Samp e Milan si incontrarono di domenica alle 12:30, si giocava a San Siro e vinsero i blucerchiati per 1-0 con gol di Muriel. La storia si ripete: Samp-Milan all'ora di pranzo, decide un attaccante colombiano.

Zapata vs Zapata

La sfida dei cugini Zapata premia l'attaccante. Sconfitta con beffa per Christian, che serve l'assist a Duvan, ovviamente involontariamente e scagionato in parte per l'azione di disturbo da parte di Gaston Ramirez. Il gol partita è una fucilata ravvicinata che colpisce i rossoneri dopo 72' di partita equilibrata. L'occasione più grande arriva in avvio di gara, dopo solo 3', quando l'arbitro Valeri assegna un rigore ai padroni di casa per un fallo di mano di Kessié. Il rigore non verrà calciato perché il consulto con Var corregge la valutazione dell'arbitro.