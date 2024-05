Nel video il gol di Noslin, che decide la sfida contro la Fiorentina. La rete che vale 3 punti preziosi per la corsa salvezza del Verona è la conferma dell'importanza dell'attaccante olandese per la squadra di Baroni: da inizio aprile infatti è l'unico giocatore con almeno due gol e due assist vincenti in Serie A. E' lui l'uomo salvezza dell'Hellas?

