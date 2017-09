Una partita, quella contro la Sampdoria, da dimenticare al più presto: Milan chiamato subito a reagire prima in Europa League contro il Rijeka, poi contro Roma e Inter in campionato in due sfide già importanti in ottica quarto posto. Per ripartire sarà importante anche il recupero dei calciatori infortunati, con il medico sociale rossonero Mazzoni che ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori al momento indisponibili ai microfoni di Milan TV: "Conti? Siamo molto soddisfatti dell'intervento chirurgico, il ginocchio si era gonfiato poco nelle prime ore e ha permesso un intervento chirurgico abbastanza rapido. Si è gonfiato poco anche nei giorni successivi, le cose stanno procedendo bene: è normale che ci siano dei tempi da rispettare, dei tempi biologici, delle tappe. Il ragazzo è di buon umore e sta lavorando già da ora sodo".

Montolivo, Calabria e Antonelli vicini al rientro

Dal lungodegente Conti alle condizioni di Montolivo e Antonelli, con i due giocatori rossoneri prossimi al rientro: "Hanno avuto dei problemi muscolari per fortuna non di grave entità, entrambi stanno già lavorando sul campo in maniera differenziata e siamo nella fase di pre-approccio alla squadra. Il giorno disponibile della partita dipenderà dalla risposta del muscolo al lavoro individualizzato sul campo", le parole del dottor Mazzoni. Il medico sociale del Milan ha fatto il punto anche sulle condizioni di Calabria: "Ha avuto un affaticamento al muscolo adduttore, non una lesione muscolare per fortuna, quindi bisogna tenere conto della sintomatologia che dà il muscolo, però non si è particolarmente preoccupati perchè per fortuna sono state escluse lesioni muscolari. Anche lui, come gli altri due, si sta già riadattando sul campo: aspettiamo di vedere la risposta del lavoro individualizzato".