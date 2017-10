Alle spalle la sconfitta in casa in campionato contro il Napoli ma anche il bel pareggio in rimonta in Champions League contro il Chelsea, all’orizzonte per la Roma c'è la sfida in programma a Torino contro la formazione allenata da Sinisa Mihajlovic. La squadra giallorossa si prepara a tornare in campo per cancellare l'ultimo ko e riprendere così la corsa alle primissime posizioni della classifica di Serie A; due giorni dopo il pareggio in Europa, il difensore argentino Federico Fazio ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport analizzando la condizione della squadra ma anche quella dell'avversario. Queste le sue parole.

Sul pareggio col Chelsea

"E’ un peccato non aver vinto col Chelsea ma adesso abbiamo una gara importante. Dobbiamo fare le stesse cose anche in campionato. Man mano che passa il tempo troviamo il modo giusto di giocare tutti insieme, da quando è arrivato Di Francesco ha cercato subito di farci capire quello che voleva da noi e noi di far capire a lui quello che potevamo dargli; quindi è molto importante continuare a giocare come stiamo facendo per riuscire a portare sempre a casa i tre punti. È vero che in campionato contro le grandi non abbiamo vinto mentre in Europa siamo riusciti a pareggiare, ma non credo che sia una Roma europea perché anche con l'Inter eravamo stati capaci di fare una bella partita e potevamo sicuramente vincere. Con il Napoli qui in casa nostra abbiamo fatto un buon secondo tempo e sarebbe stato giusto chiudere la partita con un pareggio. Non è stato così, peccato per noi perché la fortuna in queste due partite non è stata dalla nostra parte mentre con due squadre come l’Atletico e il Chelsea - che hanno esperienza in Europa - abbiamo dimostrato di poter fare una buona partita anche se non abbiamo vinto".