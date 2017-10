È un’Inter da record: nerazzurri secondi a 29 punti (dopo 11 giornate), mai così bene nell’era dei tre punti. Spalletti ha finora fatto anche meglio della stagione 2009-2010, quando Josè Mourinho portò il club sul tetto del mondo e conquistò lo storico Triplete. “Inter da record” titola oggi La Gazzetta dello Sport, che celebra i nerazzurri dopo il 2-1 di Verona: “Torna seconda: mai 29 punti a questo punto della stagione. A Verona segna Borja Valero, poi il pari gialloblu su rigore dato dalla Var. Gol decisivo di Perisic con una cannonata”. Le scommesse vincenti di Spalletti esaltate anche dal Corriere dello Sport: “Morso Inter! Verona piegato 2-1, secondo posto in classifica e record: avvio migliore nella storia del club”. Si accoda anche il quotidiano Tuttosport: “Siluro Perisic, Verona affondato: il croato toglie dai guai i nerazzurri, in difficoltà dopo l’1-1 di Pazzini. Spalletti: record e secondo posto dietro il Napoli”.

Torna la Champions: Juve e Roma in campo

Dopo il lunedì di Serie A, è tempo di guardare alla Champions League. Quarta giornata alle porte, con diverse squadre già pronte a qualificarsi aritmeticamente alla fase a eliminazione diretta. PSG e Barcellona tra queste, ma non solo: la Juventus, in caso di vittoria in Portogallo e successo contemporaneo dei blaugrana sull’Olympiacos, potrebbe già chiudere il discorso. La Roma dovrà invece ancora lottare per staccare il biglietto per gli ottavi: una vittoria per i giallorossi contro il Chelsea potrebbe valere la vetta del girone, anche se i giochi sono ancora molto aperti. “Vale doppio” scrive in prima pagina Tuttosport: con lo Sporting i bianconeri vogliono blindare la qualificazione agli ottavi per poi concentrarsi sul campionato e sugli scontri diretti”. “Juve, Roma: è il momento! - titola Gazzetta - A Lisbona serve un Dybala al top. Carica Radja per battere Antonio Conte”. CorSport: “MatchBall Juventus: bianconeri con lo Sporting, se vincono e il Barça non perde è fatta. Ranieri: andranno avanti tutte”.

Barça-PSG: è match point. Ramos: "Possiamo rimontare in Liga"

Come detto, in Europa si giocano i destini di molte squadre. Tra queste l’Atletico Madrid, nel girone della Roma, che in Champions è riuscito a perdere punti contro il Qarabag. Questa sera la sfida di ritorno: “Ottavi possibili” scrive in taglio alto Marca parlando dei Colchoneros di Simeone. “Il Barça per gli ottavi in un inferno… light”. Prima pagina invece dedicata alle parole di Sergio Ramos sulla crisi del Real: “Non sarebbe la prima volta che si rimonterebbero 8 punti in Liga” ha detto lo spagnolo parlato del gap con il Barcellona. “Pieno di Champions” scrive invece il quotidiano Sport: “Il Barça cerca la sua quarta vittoria consecutiva per timbrare la qualificazione agli ottavi”. Stesso obiettivo per il Paris Saint-Germain, come certificato dalla prima de L’Equipe: “Concludere l’affare! Senza Mbappé, che sarà sostituito da Di Maria, i parigini si giocano stasera la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. C’è Cavani, nel suo miglior momento di forma”.