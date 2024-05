Kolasinac si ferma per una lesione muscolare

Brutte notizie in casa Atalanta per Sead Kolasinac che era uscito dal campo dopo un quarto d'ora del match d'andata di Europa League fra Marsiglia e Atalanta. La diagnosi, arrivata oggi, è lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro. Almeno due settimane di stop previste, salterà il ritorno con il Marsiglia e la finale di Coppa Italia contro la Juventus

In casa Atalanta si fanno i conti con l'infortunio di Sead Kolasinac, 30enne difensore bosniaco, che contro il Marsiglia, nell'andata della semifinale di Europa League, si è dovuto fermare dopo un quarto d'ora per un problema muscolare. Gli accertamenti a cui si è sottoposto parlano di una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale sinistro. Le previsioni di stop vanno dai 15 ai 20 giorni il che vorrebbe dire saltare il match di ritorno con i francesi e la finale di Coppa Italia del 15 maggio contro la Juventus. L'obiettivo è rientrare fra i disponibili per l'eventuale finale di Europa League.