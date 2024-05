Dove vedere Sassuolo-Inter

I numeri di Sassuolo e Inter

Il Sassuolo ha vinto nove delle 21 sfide contro l’Inter in Serie A (2 pareggi, 10 sconfitte), contro nessuna squadra i neroverdi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato (nove anche contro l’Hellas Verona). L’unica sconfitta dell’Inter in questo campionato è arrivata proprio contro il Sassuolo (1-2 lo scorso 27 settembre). I neroverdi potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i nerazzurri per la prima volta dal 2017/18. Nessun pareggio nelle 10 partite al MAPEI Stadium tra Sassuolo e Inter in Serie A: quattro vittorie degli emiliani e sei successi dei lombardi (inclusi quelli nei quattro confronti più recenti). Il Sassuolo ha vinto solo uno degli ultimi 15 match di Serie A (4 pari, 10 sconfitte), nell’unica gara nel periodo in cui ha mantenuto la porta inviolata: 1-0 contro il Frosinone lo scorso 9 marzo. L’Inter ha ottenuto 89 punti in 34 partite di questo campionato e solo due volte nella sua storia ha tagliato il traguardo dei 90 punti in un’intera singola stagione di Serie A: 91 nel 2020/21 e 97 nel 2006/07. L’Inter è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata (20) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; i nerazzurri non hanno mai registrato più clean sheet in una singola stagione nella loro storia in Serie A (20 anche nel 1988/89 con Giovanni Trapattoni allenatore). L’Inter ha segnato 13 rigori in questo campionato, nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05) solo due squadre hanno realizzato più gol dal dischetto in un singolo campionato: il Milan 15 nel 2020/21 e la Lazio 15 nel 2019/20. Solo Lautaro Martínez (sette) ha segnato la prima rete del match più volte di Andrea Pinamonti (sei) in questa stagione di Serie A. Il classe ’99 ha fatto il suo esordio nel massimo campionato con la maglia dell’Inter il 12 febbraio 2017 (contro l’Empoli) ed ha realizzato una rete in nove sfide contro i nerazzurri in Serie A. Lautaro Martínez ha sia esordito in Serie A contro il Sassuolo, il 19 agosto 2018 proprio al MAPEI Stadium, che realizzato la sua prima marcatura multipla nel torneo contro i neroverdi: doppietta il 20 ottobre 2019 (cinque gol in generale contro gli emilani in campionato).