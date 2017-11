Kaka: "Ritorno al Milan? Se smetto...

Una notte vincente, in Europa, come quelle che in passato ha vissuto Kaka. Altri tempi, altro Milan. Il brasiliano dominava in Europa e vinceva la Champions League, ora i rossoneri stanno provando a rinascere per tornare a quei livelli. Con Kaka compreso nel progetto? Il brasiliano parla della possibilità di vederlo nelle vesti di dirigente nel Milan in futuro: "Devo prima sistemare la mia situazione personale, mi sono preso dei mesi per decidere cosa devo fare. Non volevo decidere prima di chiudere la stagione, voglio prendere questa decisione con calma. Poi, se sceglierò di non giocare più, rifletterò sul mio futuro. E certamente tra le possibilità c'è il Milan, soprattutto ora che le porte sono aperte. Il rapporto con questa società è ottimo". Sulla crescita dei rossoneri: "E' un Milan giovane, che deve maturare – prosegue – Giocare queste competizioni è una cosa importantissima. Certo, tutti vogliono vedere il Milan vincere in Italia e in Europa. André Silva mi piace tantissimo, è molto forte ed ha un gran futuro davanti. Anche lui poteva far parte del gran Milan dei nostri tempi".