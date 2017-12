Secondo tempo

Nella ripresa Gasperini inserisce Ilicic per Kurtic e lo sloveno ci mette appena 28 secondi per rendersi pericoloso dalle parti di Sirigu con un violento mancino parato dal portiere granata. In campo c’è un’altra Atalanta e al 54’ trova il meritato pari: splendido triangolo Gomez-Petagna-Ilicic con il numero 72 in maglia bianca che rimane freddo davanti alla porta e firma il suo terzo gol in campionato. I bergamaschi non si fermano qui e continuano a spingere alla ricerca del secondo gol. L’occasione capita di nuovo sulla testa di Ilicic che non trova per questione di centimetri la sfera sul perfetto cross di Petagna. Mihajlovic si gioca la carta Boyè, ma è Belotti alla mezz’ora ad avere una doppia opportunità per portare di nuovo avanti i suoi. Il centravanti è ancora lontano dalla forma migliore e non riesce in entrambe le situazioni ad essere spietato come ci ha spesso abituato. Dall’altra parte l’Atalanta non ci sta e risponde con Spinazzola, ma Sirigu vola e sventa la minaccia. Gli ultimi squilli del match li regalano Belotti da una parte e Gomez dall’altra, ma nessuno dei due trova il gol da tre punti. All’Olimpico finisce 1-1, la lotta per l’Europa rimane apertissima.