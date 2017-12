Spalletti: "Buon punto, ma potevamo fare meglio"

L'Inter resta imbattuta in campionato. I nerazzurri superano anche l'esame Stadium: contro la Juventus finisce 0-0. La squadra di Spalletti, impeccabile in fase difensiva, resta in vetta alla classifica di Serie A, in attesa della sfida di domenica tra Napoli (a -2 punti) e Fiorentina. Così l'allenatore toscano al termine del match: "Sapevo che la squadra è vera - ha ammesso - ci credono fino in fondo, altre volte invece no, come nel secondo tempo di oggi. È un punto importantissimo, abbiamo agito molto bene nel primo tempo: abbiamo fatto girare la palla con qualità, ma quando si doveva arrivare a dover fare le cose con più rabbia e sintesi non abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre potenzialità. Il secondo tempo? Non siamo riusciti a far giocate pulite, loro hanno pressato bene e noi abbiamo sbagliato qualche palla, siamo stati spesso timidi nei passaggi. Erano spesso palloni sbiascicati, poi loro pressano con forza e tutto diventa difficile. Dobbiamo fare in fretta a renderci conto di tutte quelle che sono le nostre possibilità. Potevamo dare una spallata forte, non avevamo niente da perdere. Qui siamo arrivati noi, nessuno ci ha regalato niente. In alcuni momenti siamo andati con il braccino".