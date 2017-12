Napoli, a Torino per ricominciare a volare

Non sono state due settimane facili per il Napoli. Dalla modalità on fire il clima umorale attorno ai ragazzi di Sarri si è progressivamente raffreddato, mettendo in discussione certezze che fino a quel momento sembravano inscalfibili. Quella squadra schiacciasassi in grado di non conoscere ostacoli appare quasi un lontano ricordo, come se tre mesi di campionato e vittorie non ci fossero mai stati. Ad aprire questa piccola crepa sono stati la Juventus e Higuain. Ancora loro a frenare le ambizioni degli azzurri, a tarpare le ali quando era arrivato il momento di spiccare il volo. I primi campanelli d’allarme erano però arrivati circa un mese prima, quando una formazione in debito d’ossigeno era stata fermata dal Chievo sullo 0-0. Dopo la trasferta di Verona erano arrivati i successi contro il Milan e l’Udinese, ma nessuna delle due partite aveva convinto del tutto tifosi e addetti ai lavori, preoccupati dal calo di ritmo dei campani. L’1-0 di Udine aveva tuttavia suscitato un’altra analisi sul Napoli, del tutto positiva: quest’anno la squadra di Sarri vince anche quando non convince. La vittoria della Dacia Arena si è rivelata invece, al momento, il picco massimo di gioia nel termometro napoletano che porta a quella parola che nessuno dalle parti del Vesuvio osa pronunciare: scudetto. Al ko contro i bianconeri infatti ha fatto seguito la sconfitta esterna con il Feyenoord che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League e il passaggio all’Europa League. Uno smacco preventivabile alla vigilia dell’ultima partita del girone, ma certamente non al momento del sorteggio, quando tutti reputavano il gruppo ampiamente alla portata degli azzurri. Riscatto in campionato? No, nemmeno quello, perché domenica ci ha pensato la Fiorentina a fermare sullo 0-0 la squadra di Sarri. Un pareggio reso ancora più amaro dal non aver approfittato del pareggio di tutte le concorrenti al titolo.