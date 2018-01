Il Napoli non si ferma: Verona sconfitto 2-0

Secondo tempo

La ripresa comincia, come prevedibile, con un Napoli ancora più propositivo. Il più pericoloso è sempre Insigne che prova a beffare Nicolas con il destro al volo, sventato in angolo dal portiere gialloblù. Il numero 24 prova così a vestirsi da uomo assist per l’accorrente Hamsik, ma il colpo di testa del capitano pecca di potenza. Ancora di testa arriva l’ennesima occasione della partita di Insigne che, a pochi metri dalla porta, colpisce il secondo palo di giornata. Il pubblico del San Paolo sente nell’aria l’odoro del gol e può finalmente esplodere al 66’. Sul calcio d’angolo di Mertens, Nicolas sbaglia ancora l’uscita e Koulibaly di testa insacca, realizzando il 4° gol in campionato. Pecchia e tutto il Verona protestano per una leggerissima spinta del difensore su Caracciolo, con l’arbitro Abisso che si vede costretto ad allontanare l’allenatore. Il vantaggio mette in discesa la gara per gli azzurri e a 12 minuti dal termine arriva anche il gol della sicurezza: Insigne pennella un cross sul secondo palo che Callejon trasforma in oro, interrompendo un digiuno che durava dal 29 ottobre. La squadra di Sarri ha un attimo di distrazione e rischia di rimettere in partita l’Hellas, ma Reina in qualche modo neutralizza il destro di Pazzini, subentrato al giovane Kean. Nel finale Jorginho sfiora il gol dell’ex, ma il Napoli può comunque esultare per la quarta vittoria consecutiva in campionato che contribuisce anche a cancellare la delusione di Coppa Italia.