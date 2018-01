Serie A, le 7 cose da seguire all'Epifania

1. Genoa e Sassuolo: due ottime difese a confronto

Nelle ultime tre partite, il Genoa non ha mai perso e non ha subito gol. Dall’arrivo di Ballardini ad oggi, con l’innesto del solo Izzo, la stessa difesa che subiva 1.6 gol a partita ne subisce 0.4, una miseria. Anche il Sassuolo, nelle ultime tre partite, non ha mai perso e ha subito un solo gol, pur avendo affrontato tre delle prime sei squadre del campionato e, come successo per Ballardini, l'arrivo di Iachini in panchina è coinciso con un miglioramento sensibile nella media gol subiti della sua squadra, passata da 1.8 a 1.

A Marassi si incontreranno due squadre in grande forma, che hanno saputo approfittare del cambio in panchina per ritrovare quella convinzione e quella brillantezza che erano decisamente mancate nella prima metà di stagione. Per il momento non hanno ritrovato molto altro, ma è soprattutto a questo che servono i cambi allenatore. Sassuolo e Genoa sono due squadre ciniche, attente a rientrare dietro la linea della palla, molto rapide a stringersi per coprire il centro del campo.

Ballardini e Iachini hanno abbassato il baricentro delle rispettive squadre per adescare gli avversari e guadagnare spazio da attaccare in transizione, così hanno reso più efficienti le loro difese. Per il Genoa, i tiri concessi a partita sono aumentati rispetto alla gestione Jurić (da 14.1 a 14.7), ma sono sensibilmente diminuiti i tiri in porta subiti (da 5.7 a 4.4), adesso al di sotto della media del campionato (4.6). Lo stesso è successo al Sassuolo, che ha di molto aumentato i tiri concessi rispetto alla gestione Bucchi (da 13.4 a 16.2) e ha di molto diminuito i tiri in porta subiti (da 5.5 a 3.8).

Genoa e Sassuolo interpretano un’ottima fase difensiva, che inizia nella metà campo offensiva, con una leggera pressione, e progressivamente arretra nella propria, dopo aver rallentato la manovra avversaria. In questa fase sarà interessante notare quali aggiustamenti saranno apportati per modellare i rispettivi schieramenti: Politano potrebbe stringere al centro nella zona di Veloso, come ha fatto con Torreira contro il rombo della Samp, mentre Ballardini potrebbe portare i due interni di centrocampo a pressare i terzini del Sassuolo, come fa spesso, per mantenere compatta la linea di difesa.