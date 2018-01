Dentro il mondo di Luis Alberto

Soffiato a Monchi, alla Lazio grazie a Patric

Poi Alvaro Torres ha parlato della trattativa che ha portato Luis Alberto dal Liverpool alla Lazio, svelando anche qualche curioso retroscena. "Il Liverpool si innamorò del modo in cui giocava nel Barça B, dove Luis davvero non saltava una partita, segnava (12 gol per lui) e regalava una serie infinita di assist. Il Liverpool decise di investire tanto, ben 8 milioni di euro al Siviglia che era il proprietario del cartellino. Poi a Liverpool non fu affatto facile, soprattutto dal punto di vista della continuità: giocò appena 10 partite.... Non era felice. Voleva sentirsi più importante. Quando passò alla Lazio ricordo che fu un’estate molto intensa, Luis stava per lasciare il Liverpool e avevamo molte offerte sul tavolo. Una delle prime squadre con cui abbiamo parlato è stata proprio quella biancoceleste. I contatti con Tare erano costanti, il direttore conosceva molto bene Luis Alberto sin dai tempi del Barça B e di Siviglia. Quando lui e Simone Inzaghi si sono convinti di affondare il colpo noi abbiamo avvisato il ragazzo che, in quel momento, aveva anche un’altra offerta che lo stava facendo vacillare: quella del Siviglia di Monchi. Siviglia e Liverpool però non trovarono l’intesa economica e la Lazio rilanciò con forza raggiungendo un accordo col club inglese. La proposta che la Lazio fece a Luis era altrettanto interessante, ricordo che il ragazzo era fortemente affascinato dall’idea di lottare per l’Europa con la Lazio e di vivere in una città come Roma. Prima di decidere definitivamente, però, Luis parlò con Patric che conosceva dai tempi del Barcellona: gli disse che la Lazio era un ottimo club. E così si arrivò alla firma. Il tempo ci ha dato ragione".