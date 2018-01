Calciomercato: tutte le trattative di oggi LIVE

I bianconeri hanno incontrato la dirigenza sarda e hanno chiesto informazioni su Barella. Il centrocampista piace e interesserebbe già da questa finestra di mercato, mentre Emre Can sarebbe il rinforzo per giugno. Su questo asse Torino-Cagliari potrebbero nascere nuove sinergie, visto che successivamente il discorso tra le due delegazioni è stato allargato.

Dietro il diverbio accesso tra gli allenatori di Chelsea e Manchester United potrebbe esserci la concorrenza per la panchina del Psg. Il club parigino è alla ricerca del sostituto di Emery, che probabilmente lascerà la squadra in estate. Il favorito è Conte, che però avrebbe il desiderio di tornare in Italia. Mourinho non ha rinnovato il contratto con lo United e la distanza dal Manchester City in campionato ha fatto nascere qualche perplessità a Old Trafford. In caso la scelta dovesse cadere sul portoghese, suggestione Ibrahimovic direttore sportivo, se le voci su un suo possibile ritiro dal calcio giocato dovessero rivelarsi fondate.

13.00 Nuovo innesto per l'Huddersfield

L'Huddersfield ha raggiunto un accordo con il Norwich per Alex Pritchard. Al giocatore 3 anni e mezzo di contratto, operazione ritenuta da £11 milioni di sterline, anche se le cifre ufficiali non sono state ancora svelate.

12.15 Liverpool pronto a salutare Sturridge

Daniel Sturridge ha chiesto alla dirigenza di essere ceduto nel mercato di gennaio. Il Liverpool potrebbe lasciarlo partire, aumentando il tesoretto per rinforzare la squadra. La richiesta dei Reds è di £30 milioni di sterline. Squadre interessate ce ne sono: lo Stoke è tra queste. Il prezzo però rappresenta un ostacolo considerevole.

12.00 I rinnovi del Chelsea

Hazard in un'intervista al Mirror ha parlato del suo rinnovo con i Blues: "Si credo prima rinnoverà Courtois, poi lo farò io". Dichiarazione che sembra confermare due rinnovi in vista per il Chelsea.