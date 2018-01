Lazio, Inzaghi: "Aspetto il rinnovo di De Vrij"

Tre gol e terzo posto in classifica, a più tre sull'Inter. E' la notte del tre in casa Lazio, una serata da incorniciare per il club biancoceleste che, battendo l'Udinese all'Olimpico, sfrutta il recupero della dodicesima giornata di serie A per isolarsi sul terzo gradino del podio. Reti e bel gioco per gli uomini di Simone Inzaghi, il quale si gode un Felipe Anderson in giornata di grazia. Assist e gol per il brasiliano, che spacca in due la partita e regala ai bianconcelesti tre punti che valgono tantissimo nella corsa Champions. Soddisfatto al termine della partita l'allenatore della Lazio, felice per quanto visto in campo: "Per noi era una partita importantisisma, vedere i giocatori entrare in quel modo è motivo d'orgoglio per ogni allenatore" le parole di Inzaghi a Sky Sport. "I ragazzi sono stati bravissimi, dobbiamo continuare così e affrontare ogni partita con molta calma. Felipe Anderson e Nani sono stati bravissimi, nel primo tempo hanno aiutato la squadra facendo quello che gli avevo chiesto. Siamo stati bravi perchè li abbiamo affrontati col piglio giusto, vincendo meritatamente. Particolare esultanza al gol di Felipe Anderson? Sì, perchè con quella rete abbiamo chiuso la partita, sono contento che l'abbia fatta Felipe perchè lo meritava. Per molti la Lazio è stata una sorpresa, probabilmente ad inizio campionato nessuno ci metteva con queste corazzate. Siamo lì, sappiamo che sarà difficile e onoreremo ogni competizione al massimo".