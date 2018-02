Benevento-Napoli LIVE dalle 20:45

FOCUS GIOCATORI

Nelle ultime due giornate, il nuovo acquisto del Benevento Guilherme ha effettuato il 50% dei tiri del Benevento (cinque su 10). Solo Borini e Candreva hanno tentato più conclusioni di Danilo Cataldi (26), tra chi non ha ancora segnato in questa Serie A. Cataldi è anche il giocatore del Benevento che ha mandato più volte un compagno al tiro: 26, inclusi tre assist vincenti. Dries Mertens, tre gol nelle ultime due giornate, ha segnato tre o più reti cinque volte in Serie A, l'ultima delle quali proprio nella gara d'andata. Solo Dzeko ha tentato più conclusioni dello stesso Mertens (84) e di Lorenzo Insigne in questo campionato. Insigne è inoltre il giocatore che ha partecipato a più conclusioni della propria squadra (145) tra assist al tiro (57) e proprie conclusioni (88). L'unica partita in cui hanno segnato Insigne, Callejón e Mertens è stata la gara d'andata contro il Benevento. Jorginho gioca in media 115 palloni ogni 90 minuti, record tra i giocatori rimasti in campo almeno 200 minuti quest'anno. Allan ha segnato tre gol in questo campionato, tutti in casa, incluso quello contro il Benevento: già eguagliato il suo record di reti in una singola stagione di A (2015/16). Il primo gol di Achraf Lazaar in Serie A è arrivato contro il Napoli nel febbraio 2015, con il Palermo, mentre Ledian Memushaj e Berat Djimsiti hanno giocato la loro prima partita di Serie A contro il Napoli rispettivamente nell'agosto 2016 e nel maggio 2016 con l'Atalanta. Kalidou Koulibaly è il giocatore con più passaggi riusciti nella propria metà campo in questo campionato (869). L'esordio in Serie A di Adam Ounas è stato nella gara di andata contro il Benevento. La prossima sarà la presenza numero 100 di Marco D'Alessandro in Serie A.

ALLENATORI

L'unico precedente tra Roberto De Zerbi e Maurizio Sarri in Serie A è stato un Palermo-Napoli 0-3 del settembre 2016. Da giocatore De Zerbi ha giocato con il Napoli in Serie B nel 2006/07 e in Serie A nel 2007/08.

ARBITRO E DISCIPLINA

Il Napoli è sia la squadra che ha commesso meno falli in questo campionato (223), sia quella che ne ha subiti meno (194). Marco Di Bello dirigerà la sua 68^ gara nel massimo campionato italiano in carriera. Questa stagione ha già arbitrato otto partite (3 vittorie casalinghe e altrettante per la squadra ospite, un pareggio). Solo un precedente per lui alla direzione di una partita del Benevento in Serie A (sconfitta 1-0 per i campani sul campo dell'Hellas Verona il 16 ottobre 2017). Sarà la nona partita in cui arbiterà il Napoli nel massimo campionato italiano: finora otto vittorie in altrettante partite in favore dei partenopei.