Ballardini: "Stiamo crescendo. Pandev ha classe"

Il Genoa vince, convince e si toglie dai guai. Ancora una prova di spessore per la squadra di Davide Ballardini, capace questa volta di vincere per 2-0 contro l’Inter. Porta inviolata e due gol fatti: una prestazione da incorniciare. L’allenatore rossoblu, visibilmente soddisfatto nel post gara, ha parlato così: “Abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra in salute composta da grandi giocatori - ha spiegato - Quando giochi contro una squadra così forte devi essere anche un po' fortunato: i miei complimenti vanno ai calciatori. Stiamo crescendo nel gioco e nella qualità. Il nostro principio di gioco sta nel coprire il campo indipendentemente da chi affronti e da come si dispone in campo. Ci sono momenti dove bisogna alternare il pressing e lo stare un po' dietro. Quando hai la palla stai già difendendo, per cui avere calciatori di qualità aiuta anche la fase difensiva perchè ti fa respirare e ti aiuta a far bene entrambe le fasi”. Pandev decisivo contro la sua grande ex: “Ha uno spessore diverso rispetto a tutti gli altri. Ha grande classe, umiltà, condizione fisica e qualità”, ha concluso Ballardini.

Pandev "Vittoria del gruppo. L'Inter può tornare in Champions"

A fine gara ha parlato anche Goran Pandev: "L'unità di squadra ha fatto la differenza - ha ammesso - Abbiamo fatto una grande partita e vinto meritatamente. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di vincere anche davanti al nostro pubblico e non solo in trasferta. Sento la fiducia del mister che mi dà continuità e sto aiutando la squadra a far bene. Il mister ci guida e stiamo dimostrando il nostro valore. La classifica? Dietro si è allungata e adesso siamo più tranquilli. Questa squadra è tecnicamente valida e lo stiamo dimostrando, ma ci aspettano partite difficile". Sull'Inter, infine: "Giocare con questa maglia non è facile, i tifosi si aspettano sempre qualcosa di importante. Ha l'organico per far bene e tornare in Champions", ha concluso.