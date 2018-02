Serie A, anticipi e posticipi dall'11^ alla 14^ giornata di ritorno. Juventus-Atalanta il 14 marzo

Date e orari da cerchiare in rosso: lotta Scudetto, corsa Champions ed Europa League sempre più nel vivo, così come la battaglia per non retrocedere. La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto gli anticipi e i posticipi dall'undicesima alla quattordicesima giornata di ritorno. La gara tra Juventus e Atalanta, rinviata per neve domenica 25 febbraio, si recupererà mercoledì 14 marzo alle ore 18. Ecco il comunicato con tutti gli anticipi e i postici:

RECUPERO GARA JUVENTUS-ATALANTA

Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi della gara Juventus – Atalanta del 25 febbraio 2018, decretato dall’arbitro a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, dispone che la gara Juventus-Atalanta della 7ª giornata di ritorno di Serie A TIM si recuperi mercoledì 14 marzo 2018, con inizio alle 18.00.

11ª GIORNATA RITORNO

Sabato 31 marzo 2018 ore 12.30 BOLOGNA – ROMA

Sabato 31 marzo 2018 ore 18.00 CAGLIARI – TORINO

Sabato 31 marzo 2018 ore 20.45 JUVENTUS – MILAN

12ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 6 aprile 2018 ore 20.45 SPAL – ATALANTA (#)

Sabato 7 aprile 2018 ore 15.00 BENEVENTO – JUVENTUS (*)

Sabato 7 aprile 2018 ore 18.00 ROMA – FIORENTINA (*)

Sabato 7 aprile 2018 ore 20.45 SAMPDORIA – GENOA (#)

Domenica 8 aprile 2018 ore 12.30 TORINO – INTER

Domenica 8 aprile 2018 ore 18.00 UDINESE – LAZIO (**)

Domenica 8 aprile 2018 ore 20.45 MILAN – SASSUOLO (**)

13ª GIORNATA RITORNO

Sabato 14 aprile 2018 ore 15.00 CAGLIARI – UDINESE

Sabato 14 aprile 2018 ore 18.00 GENOA – CROTONE (#)

Sabato 14 aprile 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – TORINO (#)

Sabato 14 aprile 2018 ore 20.45 ATALANTA – INTER

Domenica 15 aprile 2018 ore 12.30 FIORENTINA – SPAL

Domenica 15 aprile 2018 ore 18.00 LAZIO – ROMA (*)

Domenica 15 aprile 2018 ore 20.45 MILAN – NAPOLI (*)

14ª GIORNATA RITORNO

Martedì 17 aprile 2018 ore 20.45 INTER – CAGLIARI

Mercoledì 18 aprile 2018 ore 18.00 BENEVENTO – ATALANTA

(#) anticipo/posticipo disposto su indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno e/o degli enti organizzatori per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini;

(*) All’esito degli ottavi di finale di UEFA Champions League l’orario delle due gare potrà essere invertito;

(**) All’esito degli ottavi di finale di UEFA Europa League la gara UDINESE-LAZIO potrebbe essere posticipata a domenica alle ore 20.45 o lunedì alle ore 19.00/20.45/21. 00 e la gara MILAN-SASSUOLO potrebbe essere anticipata a domenica alle ore 18.00 o posticipata a lunedì alle ore 19.00/20.45/21.00;

(*) All’esito degli ottavi di finale di UEFA Europa League l’orario delle due gare potrà essere invertito