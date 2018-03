Alla guerra con Gattuso

Dopo 6 mesi (meno) è tornato ai livelli della Juventus, o poco ci manca. E l'arrivo di Gattuso in questo senso è stato decisivo, per sua stessa ammissione. "Con lui il Milan è diventato squadra, prima non lo era. È stato bravo a far sentire tutti importanti, dal primo all'ultimo, e questo penso sia il segreto più grande. Mi ricorda Conte per carisma, determinazione e la ferocia che trasmette. Se è tornato l'entusiasmo a Milanello è merito suo". Il leader in pectore Bonucci aveva bisogno di un altro Leader che condividesse il peso di quella responsabilità con lui per andare alla guerra, un generale per cui combattere ed essere disposti a "gettarsi nel fuoco", come ha insegnato il Milan di Ancelotti e l'Inter del Triplete.

E invece ha sentito quell'onore-onere con un eccessivo senso di colpa, si è caricato - gli hanno caricato - un macigno sulle spalle e non ha retto al peso. È stato il capro espiatorio di sé stesso. Si è dato la colpa da solo e ne ha sofferto. Montella non l'ha certo favorito insistendo con la difesa a 3, ma non l'ha fatto per cattiveria, era il suo modo per farlo sentire a casa, il modulo dell'accoglienza. E ha finito per isolarlo. Al suo fianco non c'erano Chiellini e Barzagli, che oltre a fargli da "Bravi" in campo erano - sono - due grandi amici. Ma sono stati insieme 7 anni, non qualche pomeriggio a giocare alla play dopo l'allenamento.