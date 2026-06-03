L'addio tra Antonio Conte e il Napoli è stato ufficializzato già da vari giorni, ma l'allenatore ha voluto mandare ancora un messaggio alla tifoseria e alla città prima che sia lui che la squadra inizino rispettivamente il loro nuovo percorso. Il mister salentino, infatti, ha condiviso sui social qualche foto di questo biennio trascorso sulla panchina azzurra, scrivendo: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore NAPOLI".