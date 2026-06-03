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Conte saluta Napoli: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione"

sui social

L'allenatore saluta Napoli con un messaggio sui social: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione, grazie di cuore"

DE BRUYNE: "FELICE PER L'ADDIO DI CONTE"

L'addio tra Antonio Conte e il Napoli è stato ufficializzato già da vari giorni, ma l'allenatore ha voluto mandare ancora un messaggio alla tifoseria e alla città prima che sia lui che la squadra inizino rispettivamente il loro nuovo percorso. Il mister salentino, infatti, ha condiviso sui social qualche foto di questo biennio trascorso sulla panchina azzurra, scrivendo: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore NAPOLI".

Napoli, Allegri sarà il nuovo allenatore dopo Conte

E tinto d'azzurro potrebbe anche essere il futuro di Conte, che resta uno dei candidati per la panchina della Nazionale. Il Napoli, invece, ripartirà da Massimiliano Allegri, per cui si aspetta solo che risolvi gli ultimi nodi burocratici col Milan prima di firmare con la sua nuova squadra. Un contratto biennale col desiderio di ripetere il ciclo del suo predecessore che, nei due anni alla guida del Napoli, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

Approfondimento

La situazione allenatori squadra per squadra

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